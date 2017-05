L''Ara Andorra' lliura el Premi Jove Periodista 2017

Els guanyadors de la tercera edició del Premi Jove Periodista, convocat per l'ARA Andorra, han estat Maria Gómez en la categoria de reportatge escrit amb el treball ' La nostra societat informacional', i Marc Camardons, Marc Garcia i Xavier Ribert amb el reportatge audiovisual ' Hipnosi col·lectiva'. En categoria de reportatge fotogràfic, el jurat ha atorgat un accèssit al treball de Maria Morató titulat ' Natius Digitals: Efectes de les xarxes socials'. Els premis, que enguany s'han centrat en la temàtica de les xarxes socials, s'han lliurat aquest dimarts al vespre a la sala d'actes d'Andbank amb la presència del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover.

En la categoria de reportatge escrit, la guanyadora de la tercera edició del Premi Jove Periodista ha estat Maria Gómez, estudiant de primer curs del grau de ciències socials a la Universitat de Barcelona, amb l'article titulat ' La nostra societat informacional', que reflexiona sobre l'ús que fan els natius digitals de les noves tecnologies, amb els riscos que comporten i també els avantatges. Gómez ha destacat que ha volgut parlar tant dels pros com dels contres, pel fet que les xarxes socials "t'imposen molt d'autrocontrol, ja que penges alguna cosa però realment algú t'està vigilant, tothom té la informació que estàs compartint".

Els finalistes d'aquesta categoria han estat Tamara Ribeiro i Bàrbara Silva amb el treball ' Desconnectats', Nayray Busquets amb 'Hola xarxes socials, adeu vida social', i Anna Mata amb l'article ' El món en xarxa, connectem?'.

Pel que fa a la categoria audiovisual, els guanyadors han estat Marc Camardons, Marc Garcia i Xavier Ribert, estudiants de 1r de batxillerat del col·legi Sant Ermengol, amb el reportatge ' Hipnosi col·lectiva', que tracta la temàtica de les xarxes socials a través de testimonis del carrer, exemples d'iniciatives per potenciar el món físic enfront el virtual, i de les mesures que han pres en alguns centres educatius. Camardons ha explicat que l'objectiu del reportatge era reflectir "com funciona la societat amb les xarxes socials, a quin ritme estem anant, i alhora potenciar noves maneres d'afrontar-ho sense perdre el paper digital".

El finalista d'aquesta categoria ha estat el treball titulat ' Vigileu amb el que demaneu', de Marc Pérez i Cèlia Etxarte.

Finalment, en la categoria de reportatge fotogràfic el jurat ha atorgat un accèssit al fotoreportatge ' Natius Digitals: Efectes de les xarxes socials', de Maria Morató, estudiant de primer curs d'enginyeria alimentària a la Universitat de Barcelona. El president del jurat, David Claverol, ha destacat que la decisió s'ha basat en el fet que era l'únic treball de la categoria i no es podia comparar amb cap altre, i ha encoratjat els joves a participar en aquest format per a futures edicions del guardó.

Els guanyadors de les categories de reportatge escrit i audiovisual han estat obsequiats amb un Ipad, mentre que l'accèssit en la categoria de reportatge fotogràfic ha rebut una càmera fotogràfica. A més, tots els treballs que han participat en el certamen es publicaran al web de l'ARA Andorra.

En la convocatòria d'enguany s'han rebut fins a 25 inscripcions, i finalment han entrat a concurs set treballs elaborats per un total d'onze joves. De cara a l'any vinent, l'objectiu és avançar la celebració dels premis a principis del curs escolar, un període amb menys càrrega de treball per als estudiants i que pot donar la possibilitat que els docents el puguin incloure com un treball puntuable.

El lliurament de premis, celebrat a la sala d'actes d'Andbank, ha finalitzat amb un parlament del ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, que ha destacat l'encert de la temàtica amb què s'ha centrat la tercera edició dels premis, ja que l'ús de les xarxes socials és un tema que preocupa molt, i precisament per aquest motiu s'ha engegat una prova pilot en una escola per intentar prevenir els casos de ciberassetjament a través d'una aplicació mòbil. Jover considera que no es pot negar avui en dia l'accés a les xarxes socials, tot i que considera que els joves hi han d'entrar en contacte d'una manera més controlada i amb informació que els previngui dels perills de les noves tecnologies. El ministre també ha volgut destacar que avui era un dia agredolç per parlar de joves, tenint en compte el dolor de moltes famílies que han resultat afectades per l'atemptat terrorista de Manchester.

El jurat del Premi Jove Periodista 2017 estava format per professionals dels diferents mitjans de comunicació del país: Xavier Mujal, director de RTVA; Arnau Colominas, director d'El Periòdic d'Andorra; Noemí Rodríguez, directora d'estratègia i comunicació de Cadena Pirenaica; Ester Pons, cap de continguts de Ràdio Ser Principat d'Andorra; i Marta Tort, coordinadora de l'ARA Andorra; així com per la responsable de comunicació d'Andbank, Meritxell Roca, i pel director general de la Fundació Valentí Claverol, David Claverol.

El Premi Jove Periodista és un guardó creat sota el paraigua dels Premis ARA de Periodisme i que compta amb el patrocini d'Andbank, Molines Patrimonis, Reig Capital Group, la Fundació Valentí Claverol i ST, en col·laboració amb el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.