Fer veure que la UE parlava de la independència i no del Brexit

Tres dels quatre diaris de Madrid interpreten que el més important de la reunió dels líders de la UE és la seva conjura contra el nacionalisme. Tot i que la cimera es feia per repensar l'Europa després del Brexit, el terme 'nacionalisme', sota les seves capçaleres, acaba fent pensar que es tracta d'un nou atac a la independència per part de la Unió. ( Com els que patrocina Margallo, però almenys sense contrapartida als pressupostos.) A Catalunya, els titulars de portada obviaven aquesta paraula, conscients de l'ambigüitat: "Europa encara batega" ('El Periódico'), "Europa renova el compromís" ('El Punt Avui') o "Els líders europeus demanen unitat enfront del populisme" ('La Vanguardia'). El millor titular, però, el d''El Confidencial'. Com que l'aquelarre se celebrava al Vaticà, titulaven: "La UE s'encomana a Déu davant dels reptes que li esperen". Amén.

L'adeu d'un notari

El notari i escriptor Enrique Aldaz Riera és l'última incorporació del club dels necroconyaires: aquells que deixen preparada una esquela de to francament menys solemne i estirat que el que s'estila en aquest gènere. El text diu: "Pregueu a Déu en caritat per l'ànima del senyor Enrique Aldaz Riera, que suplica perdó als seus deutors i amics per haver tingut l'atreviment de morir-se sense el seu permís". En la llista d'afligits hi ha la parentela, però en primera posició hi consta " fonamentalment ell mateix, si pogués estar-ne". Demana també que les seves cendres "siguin escampades a la mateixa muntanya en què ho van ser les de la seva mare, però si per raó de la greu crisi que afecta el país això suposés una excessiva despesa d'energia, que les tirin al Llobregat". Ara bé, l'humor no està renyit amb el rigor que se suposa a un notari. Després de demanar perdó per això de morir-se sense demanar permís, assegura: "No ho faré més".