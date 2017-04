Unes punxades telefòniques que despullen Marhuenda

Gos no menja gos era un lema periodístic de l'època preinternetesca segons el qual un diari no explicava les misèries d'un altre, encara que li fos competència. La pràctica recorda prou les dels càrtels, només possible quan uns quants mitjans ostentaven el monopoli de la comunicació. La imputació del director de 'La Razón', Francisco Marhuenda, i del president del diari, Mauricio Casals, ha demostrat que la premsa tradicional ha canviat d'hàbits alimentaris i ja no li fa fàstics a la dieta canina. Només cal veure com es llepaven els bigotis 'El País' o l''Abc' amb l'assumpte. El diari de Prisa, per exemple, feia un perfil de Casals on assegurava que era ell qui inspirava les portades de 'La Razón' i el considerava artífex de la fusió amb La Sexta (i explicar això li permetia a 'El País' esmentar Jaume Roures, un dels seus arxienemics, encara que no tingui res a veure amb la present causa). I bé, per cert, 'El Periódico': donava l'assumpte dient les coses pel seu nom, tot i que membres de la família Lara –propietaris de 'La Razón'– tenen accions també d'aquest diari. Potser es pot llegir com a pista de fins a quin punt el grup Planeta està preparat per deixar caure Marhuenda.

'La Razón' també treia la notícia, esclar, però discret, discret, discret. I amb un titular (“Marhuenda declararà avui davant del jutge Velasco”) on no hi apareixien conceptes clau com 'imputat', 'inventar-se notícies', 'coaccions' o 'me ha llamado la zorra de Marisa [González, cap de gabinet de Cifuentes] por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: "Hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…". Mañana le damos otro viaje a Cifu'. Però ja entenc que aquest últim element potser era massa llarg i, sobretot, difícil d'encabir, en un titular.