Mart a la casa 7 diu que els horòscops són una tonteria

¿Recorden allò dels petits gestos són poderosos, que ens deia l'inefable Capità Enciam? Doncs el diari 'Perú 21' n'ha fet un, de gest, que pot semblar menor, però que per a mi té prou transcendència: ha eliminat els horòscops. "Hem decidit començar aquest 2017 sense cap tipus de predicció o carta astral, només amb els fets i l'anàlisi crítica d'aquests fets, tal com reclama la nostra professió i vocació". Bravo. Ja m'ho figuro, que la gran majoria de lectors d'un diari no s'acaba de prendre els horòscops seriosament. Només cal veure com, fa uns anys, la immensa majoria dels nascuts sota el signe de taure –un 12,5% de la població, aproximadament– van sobreviure sense problema a la jornada del 12 de juny del 2006, tot i que l'horòscop del diari '20 minutos' vaticinava que "tots els fills de puta d'aquest signe moriran cosits a ganivetades". Una predicció, certament, més preocupant que la clàssica "Mart provocarà tensions amb la seva parella". Però, encara que l'horòscop s'emmarqui en la secció d'entreteniment d'un diari, no deixa de ser formalment una burla. És propaganda de la superstició: falòrnies amb les quals, després, molts desgraciats fan negoci a costa dels crèduls i el seu patiment.

Alguns diaris aprofiten el principi d'any per consultar vidents. Ho fa, per exemple, El Español de Pedrojota, que augura un nou nòvio per a Isabel Pantoja i que Pedro Sánchez –un que havia manat fugaçment al PSOE– serà president d'Espanya. Des del punt de vista periodístic, resultaria més interessant recordar que aquest mitjà assegurava ara fa un any –aleshores amb un cartomàntic, un tarotista i una vident en pedres– que Albert Rivera arribaria a la Moncloa. Es veu que l'aragonita, aquell dia, no acabava de funcionar o li fallava el wifi tel·lúric.