Mas, Ortega i Rigau seran entrevistats diumenge a TV3

260x366 Joana Ortega, Artur Mas i Irene Rigau, al banc dels acusats / ALBERTO ESTÉVEZ / AFP Joana Ortega, Artur Mas i Irene Rigau, al banc dels acusats / ALBERTO ESTÉVEZ / AFP

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau seran entrevistats aquest diumenge a la nit a TV3. La mateixa setmana en què s'han assegut al banc dels acusats per ser jutjats per la celebració del procés participatiu del 9 de novembre del 2014, els tres exmembres del Govern seran entrevistats per Ariadna Oltra en un programa especial d'una hora que començarà a les 21.55.

Mas, Ortega i Rigau explicaran com han viscut el judici, que aquest divendres quedarà vist per a sentència i que pot acabar amb penes d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics i multes econòmiques.

Oltra estarà acompanyada pels directors dels quatre principals diaris catalans: Esther Vera (ARA), Màrius Carol ('La Vanguardia'), Enric Hernàndez ('El Periódico) i Xevi Xirgo ('El Punt Avui').