‘MasterChef’ endureix la competició

MasterChef torna a obrir les seves cuines. El talent show gastronòmic va presentar ahir la cinquena edició, la més extrema i exigent de totes, segons els seus responsables. La introducció de noves normes escalfarà la competició entre els concursants.

La batalla per aconseguir el davantal de guanyador -que va acompanyat d’un premi de 100.000 euros- es podrà veure aviat per TVE, tot i que encara no hi ha data confirmada. Al capdavant tornarà a haver-hi Eva González, acompanyada del jurat format per Jordi Cruz, Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera, que han promès que seran més estrictes que mai.

Aquest any el programa ha incrementat la duresa a l’hora de valorar els concursants. Es penalitzarà especialment els que no mostrin respecte pel producte o els que malbaratin els aliments. Si no segueixen les indicacions, aniran directament a la prova d’eliminació.

Macarena Rey, consellera delegada de Shine Iberia, productora del programa, va assenyalar que aquesta cinquena temporada del talent marca “un punt d’inflexió”. Per això, s’ha plantejat un gir en la mecànica del concurs i els millors aspirants aconseguiran avantatges que seran decisius en la resta de proves. Aquests canvis són importants, ja que, segons Eva González, faran que s’estableixin estratègies entre els concursants i augmenti la competència entre ells.

Candidats heterogenis

La temporada arrencarà amb el gran càsting final, en el qual 50 cuiners amateurs -escollits entre 20.000 persones- es jugaran l’entrada al programa cuinant davant del jurat. Entre ells hi haurà sis catalans que competiran per ser un dels 15 seleccionats finals i tenir opcions al premi final.

Els responsables del programa van donar algunes pistes dels perfils de la nova generació d’aspirants: una punk i ballarina de pole dance que va treballar 10 anys amb Esperanza Aguirre, un exseminarista d’Ohio, una fornera brasilera, un campió mundial de culturisme o una instagramer obsessionada amb el menjar sa. Les edats dels concursants són diverses, dels 22 als 65 anys.

Rey va reconèixer que la selecció d’enguany és la més heterogènia que han fet fins ara, i el cuiner Jordi Cruz va destacar la singularitat de tots ells però també la seva destresa davant els fogons.

MasterChef s’ha caracteritzat per proposar proves en espais insòlits. En aquesta nova edició s’ha fet un esforç per anar un pas més enllà i practicar cuina d’alt risc en alguns dels exteriors més complicats de la història del programa, segons els responsables.

En aquest sentit, els concursants cuinaran en condicions extremes en una estació d’esquí aragonesa, on hauran de resistir una temperatura de 10 ºC sota zero. La plaça de l’Obradoiro de Santiago de Compostel·la o un castell templari rodejat de 200 extres seran altres escenaris en els quals demostraran la seva perícia entre paelles i cassoles.

També seran innovadors els ingredients que hauran d’utilitzar per elaborar alguns dels plats. En concret, un dels reptes consistirà a trobar aplicacions culinàries als insectes, una pràctica habitual en gastronomies com la mexicana. Tal com van recordar els responsables del programa, l’aplicació d’aquest tipus de producte està en procés d’aprovació a Europa i això marcarà el futur de la cuina.

Un dels elements distintius del programa és el suport que ha rebut de professionals del món de la gastronomia. En edicions anteriors han passat pel plató Ferran Adrià, els germans Roca o Martín Berasategui. Enguany, MasterChef continuarà donant cabuda a noms il·lustres dels fogons de l’Estat. Més de 60 estrelles Michelin visitaran el talent show per compartir els seus trucs amb els aspirants. Entre ells, Eneko Atxa, responsable del Restaurant Azurmendi, amb tres estrelles Michelin, i Dani García, que en té dues. Josep Roca, l’únic dels tres germans cuiners que encara no havia passat pel programa, impartirà una classe als aspirants sobre la importància del maridatge dels menús.

Més enllà dels experts en cuina, també hi haurà cares conegudes com Sílvia Abril, Pablo Carbonell, Edu Soto o Tamara Falcó.

MasterChef és un dels vaixells insígnia de TVE, que en els últims anys ha buscat la manera de treure el màxim rendiment del format reinventant-lo, ja sigui amb nens o amb concursants famosos.

Durant els cinc anys que fa que està en antena, més de 70.000 persones s’han inscrit al càsting per participar en el programa. El 85% dels concursants viuen professionalment de la cuina.