Mataró inaugura una exposició d’homenatge a Jordi Tardà

L’Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró acull des d’avui fins al 21 de maig l’exposició Paraula de Stone, un homenatge al periodista i crític musical mataroní Jordi Tardà, mort l’1 de març del 2015. L’exposició, que s’inaugura avui a les 19.00, permetrà veure una part de l’extensa col·lecció d’objectes relacionats amb el món del rock que Tardà havia anat acumulant al llarg de la seva vida, com ara la guitarra d’Eric Clapton, el baix de Paul McCartney o el piano de John Lennon. A partir d’aquests objectes, la mostra fa un recorregut cronològic per la història del rock des dels anys 50 fins a l’actualitat, amb referències a artistes i bandes catalans, espanyols i internacionals. Paral·lelament, l’exposició ressegueix la vida de Tardà, que amb 14 anys ja va organitzar una marató de 12 hores dedicada als Rolling Stones i que durant trenta anys va conduir el programa musical Tarda Tardà, a Catalunya Ràdio. La mostra, comissariada per Antoni Carbó, vol “divulgar la cultura del rock”, i per aquest motiu s’acompanyarà de tallers i activitats destinats a famílies i escoles per donar a conèixer la història i els valors d’aquest gènere musical.