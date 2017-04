Mediapro fitxa el xef José Andrés per crear nous formats

El xef José Andrés és un nou membre de la plantilla de Mediapro, segons ha avançat El Mundo. El diari assegura que la productora ha fitxat el cuiner per desenvolupar projectes televisius en l’àmbit internacional. Andrés, nascut a Astúries, és reconegut mundialment, especialment als Estats Units, on es va traslladar quan tenia 21 anys.

L’acord amb la productora inclou el desenvolupament de tres formats, encara en fase embrionària, i comprèn un període d’exclusivitat de dos anys. El fitxatge té com a base un pacte de coproducció entre l’empresa de Jaume Roures i la del cuiner, ThinkFoodGroup, gràcies a la qual és present en una vintena de restaurants dels Estats Units.

Andrés té una dilatada experiència en el mitjà televisiu. Entre el 2005 i el 2007 va produir i presentar per a TVE Vamos a cocinar. El 2008 va col·laborar amb la PBS, la cadena pública nord-americana, amb el programa Made in Spain, un viatge gastronòmic pel país. La seva participació en la televisió no és limita a programes de cuina, també ha sigut assessor culinari de la sèrie Hannibal.