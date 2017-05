Mediapro porta la seva revolució audiovisual al Palau Robert

El 1970 el cantant de soul Gil Scott Heron assegurava en una cançó que “la revolució no serà televisada”. Gairebé 50 anys després, moltes revolucions i conflictes socials han passat pel sedàs de la pantalla del televisor i, més recentment, del mòbil, com recorda l’exposició sobre Mediapro i l’evolució del món audiovisual que s’inaugura aquest dimarts al Palau Robert.

La mostra, que porta per títol Mediapro Live. La revolució en directe i es podrà veure fins al 24 de setembre, és un recorregut per l’evolució del món audiovisual de la mà del grup de comunicació fundat per Jaume Roures. Entre els molts canvis viscuts pel sector, Roures i Tatxo Benet, el seu soci, han destacat la irrupció de les xarxes socials i els dispositius mòbils. En els 24 anys d’història de Mediapro “la tecnologia ha evolucionat de tal manera que ara la gent té eines per defensar i propagar les seves idees”, va explicar Roures.

En l’acte de presentació, tots dos van assegurar que aquest nou escenari té conseqüències en la feina que desenvolupa el grup de comunicació. Per a Benet, Mediapro va “més enllà de ser una empresa de producció i de drets audiovisuals”. “Ens dediquem a fer continguts. Abans es distribuïen només per televisió, i ara, en canvi, es fa de moltes maneres i a través de plataformes diferents”, va explicar.

El futur del sector

Per entendre aquest ecosistema audiovisual en canvi constant, l’exposició compta amb nou espais diferenciats. El primer és el Live, una pantalla de 80 metres quadrats on es recrea una visió multipantalla de la vida i dels fets més destacats arreu del món dels últims anys. En el vídeo, a més s’hi reflecteix la feina feta pels professionals de Mediapro, com, per exemple, 400 serveis de directes durant els atemptats de Niça i París o 250 serveis de directes per explicar la crisis dels refugiats.

La mostra busca la implicació del visitant i per això s’hi ha utilitzat l’última tecnologia del sector, com ara les ulleres de 360 graus. Amb aquestes ulleres pots compartir una reunió de guió de l’equip d’ El intermedio o transportar-te fins al desert d’Abu Dhabi per seguir una cursa de camells des de l’interior d’un dels vehicles de realització. Segons va explicar Roures, les experiències 360° i la realitat virtual són dues de les línies de futur del grup. En aquest sentit, va indicar que aviat aplicaran aquestes dues tecnologies al futbol, tot i ser conscients que no seran de consum majoritari.

La retransmissió del Barça-Madrid té un lloc destacat en l’exposició. Actualment Mediapro, que té els drets d’emissió de la Lliga fins al 2019, distribueix les imatges del clàssic per a 160 països. A través del vídeo We live football, que es projecta a la carpa situada al jardí del Palau Robert, es pot reviure la feina dels més de 400 professionals involucrats en l’emissió d’un dels esdeveniments esportius amb més audiència del món.

Finalment, una de les joies de la mostra és la unitat mòbil de 4K , que només estarà instal·lada durant 10 dies a l’exterior del palau. Els visitants que hi entrin podran jugar a ser realitzadors de televisió per un dia en un dels equipaments més grans d’Europa. Segons Benet, Mediapro és actualment l’única empresa del món que produeix partits de futbol de manera regular en 4K, una resolució quatre vegades superior a l’alta fidelitat.

Quatre mesos d’activitats paral·leles a l’exposició

Fins al dia 24 de setembre la carpa instal·lada al jardí del Palau Robert acollirà gairebé una cinquantena d’activitats. Durant el dia serà un espai més de l’exposició i al vespre servirà com a sala de projecció.

Cada dimecres, dijous i divendres s’hi podran veure gratuïtament pel·lícules, sèries de televisió, obres de teatre i concerts de música produïts per Mediapro. La programació s’inicia el dimecres 31 de maig amb el film Llach: la revolta permament. El calendari d’activitats també inclou totes les obres de teatre protagonitzades per Pepe Rubianes, una marató de la sèrie The young Pope o les pel·lícules de Woody Allen o Isabel Coixet produïdes per Mediapro. Una de les activitats destacades de l’agenda és la projecció del film cubà Esteban, l’ opera prima de Jonal Cosculluela inèdita a Espanya. La pel·lícula ha sigut seleccionada per a sis premis Platino.