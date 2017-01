Mediapro guanya el concurs per gestionar els serveis informatius d'IB3

L'oferta de la productora Mediapro ha obtingut la major puntuació en el concurs del nou contracte dels serveis d’informatius d' IB3, que entrarà en vigor dia 26 de febrer de 2017.

Aquest mateix dijous s'ha duit a terme la mesa de contractació. Segons fonts que ho han confirmat a l' ARA Balears, Mediapro ha quedat, per molt pocs punts, per davant de l'oferta de l'actual productora dels serveis informatius de l'ens autonòmic, Central Broadcaster Media ( CBM). En tercer lloc ha quedat l'empresa Lavínia.

Després de conèixer les propostes tècniques que han de presentar, la mesa de contractació farà una valoració d'adjudicació que es publicarà oficialment en els propers dies.

El Govern no descarta internalitzar els informatius d’IB3 el 2019

L' octubre passat, la consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu, va informar, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, de les condicions generals del nou contracte d’informatius. Aquest contracte està valorat en 18.547.985,93 euros per dos anys i suposa un increment del 10% respecte de l’anterior amb un matís: s’incrementa també el nombre de productes que haurà d’oferir la concessionària i, per tant, el preu per minut d’informació es redueix.