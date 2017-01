Mediaset fa boicot als Goya per protestar pel seu patrocini

Les cadenes de Mediaset no assistiran ni cobriran la propera edició dels premis Goya, que se celebraran el 4 de febrer, perquè el patrocinador, Saphir Parfums, "està condemnat en ferm per competència deslleial", assegura el grup en un comunicat. Mediaset tampoc oferirà cap cobertura informativa de l'esdeveniment, en què Telecinco Cinema té 19 candidatures amb pel·lícules com 'Kiki', 'Cien años de perdón' i el documental 'Omega'. Mediaset, a més, és productor del film 'Un monstruo viene a verme', que està nominat en 12 categories.

El motiu d'aquest boicot és la sentència del Tribunal Suprem del desembre passat, en què s'insta el grup Saphir Parfums a deixar d'utilitzar i comercialitzar les marques de Puig i a indemnitzar aquesta firma. Segons el jutge, Saphir Parfums incorre en competència deslleial per les seves fragàncies, que presenten " un elevat grau de similitud" amb les fragàncies originals de Puig. Davant la decisió de Mediaset, fonts de l'Acadèmia del Cinema han explicat a l'agència EFE que mantindran Saphir com a patrocinador i que la resolució judicial és posterior al contracte amb l'empresa de perfums, que patrocina els Goya des de fa dos anys.