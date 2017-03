Mediaset denuncia la Lliga per impedir-li entrar als camps

Mediaset ha presentat una denúncia contra la Lliga davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per haver prohibit l'entrada de les càmeres d'aquest grup als estadis durant l'última jornada de la competició.

Fonts de Mediaset han explicat a Europa Press que el grup paga per poder oferir els resums de 90 segons de cada partit – un dret que segons la CNMC tenen totes les cadenes, ja que forma part del dret a la informació dels ciutadans–, però a banda d'això acredita les seves càmeres perquè puguin filmar imatges d'ambient dins dels estadis.

Segons el grup audiovisual, els 90 segons d'imatges que els fa arribar la Lliga corresponen "al partit pur i dur". Per "complementar-ho", Mediaset filma imatges de les banquetes, les graderies i les llotges de l'estadi. La cadena ha explicat que el president de la Lliga, Javier Tebas, els vol fer escollir entre "una cosa o l'altra", i els requereix també que retirin les imatges dels resums de la web.

Competència només va autoritzar les cadenes a emetre aquestes imatges un màxim de dues vegades en un termini de 24 hores des de la finalització del partit, i únicament en espais informatius. Mediaset, però, penja tots els seus programes a la web durant una setmana.

L'any 2015, Mediaset ja havia demandat la Lliga per "impedir el dret a la informació", ja que després d'adjudicar els drets dels resums exclusius –de fins a 12 minuts per partit– a TVE va limitar a només 90 segons per jornada la quantitat d'imatges que podrien oferir la resta de cadenes. Arran d'aquesta queixa, la CNMC va resoldre que totes les cadenes tenien el dret d'entrar als camps –tot i que no per rodar imatges del partit– i que el límit de 90 segons no es podia aplicar a cada jornada, sinó a cada partit per separat.