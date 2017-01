Mediaset portarà la 'Patria' d'Aramburu a la televisió

Els conflictes polítics i familiars de 'Patria' (Tusquets, 2016) tindran la seva pròpia adaptació televisiva. Mediaset ha comprat els drets per transformar la novel·la de Fernando Aramburu en una sèrie. L'editorial Tusquets ha firmat un acord amb el productor Aitor Gabilondo, que serà l'encarregat de traslladar els protagonistes literaris a la petita pantalla. Gabilondo és també productor i creador de ficcions com 'El príncipe' i 'Allí abajo'. De moment, la nova sèrie no té director ni càsting assignat.

'Patria' consta de més de 600 pàgines, al llarg de les quals retrata detalladament la societat basca. Ho fa a través de nou personatges que formen part de dues famílies. La primera està marcada per la mort d'un dels seus membres després de negar-se a cedir a l'extorsió d'ETA i la segona gira al voltant d'un dels membres de l'organització armada. La història arrenca amb l'alto al foc decretat per ETA però utilitza els 'flashbacks' per viatjar al passat i explicar com les dues famílies han quedat separades per l'assassinat.