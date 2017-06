Mediaset surt de l'accionariat de 8TV

El grup Mediaset ja no forma part de l'accionariat de 8TV. Segons explica en un comunicat el grup audiovisual que dirigeix Paolo Vasile, el Grupo Godó ha "recomprat la participació del capital social" d'Emissions Digitals de Catalunya (EDC) –la filial de Godó que gestiona 8TV– que estava en mans de Mediaset des de l'abril del 2015.

En aquell moment el grup del qual formen part Telecinco i Cuatro va comprar un 40% de les accions d'EDC, però l'octubre passat aquesta proporció es va reduir fins al 30%. Malgrat aquesta retirada, Mediaset seguirà sent l'encarregada de vendre la publicitat de 8TV a través de la seva empresa especialitzada, Publiespaña, tal com fa des del juliol del 2015.

L'entrada de Mediaset a l'accionariat d'EDC va permetre a la televisió privada catalana incrementar lleugerament els seus ingressos per la via de la publicitat –tot i que segueix sent deficitària: el 2015 va tancar amb 6,5 milions d'euros de pèrdues– i va suposar també l'arribada a 8TV de nous continguts promoguts des de Mediaset, el més destacat dels quals va ser el magazín de tarda 'Trencadís'.

El format, però, no va donar els resultats esperats, i es va acomiadar precipitadament el març del 2016, abans de completar la seva primera temporada, amb una audiència mitjana del 3%. De fet, el 'share' global del canal no va millorar després de l'arribada de Mediaset: el 3,5% del 2014 es va convertir en un 3,3% el 2015 i un 3,4% el 2016, i en els cinc primers mesos d'aquest any se situa novament en el 3,3%.

Mediaset a 8TV: Un balanç irregularDavant aquesta situació, tal com va explicar l'ARA, Mediaset va començar la seva retirada de 8TV la tardor passada, quan va renunciar a acudir a l'ampliació de capital de la televisió catalana i, en conseqüència, el seu pes en l'accionariat va passar del 40 al 30%. En aquell moment ja es va posar sobre la taula l'opció d'abandonar completament Emissions Digitals de Catalunya, un moviment que mig any després s'ha concretat.

La relació entre Mediaset i el Grupo Godó va viure alguns episodis de tensió a causa de les ingerències dels homes de Vasile en la gestió de la cadena. Arran d'aquest fet, el director de 8TV, Òscar Nogueira, va dimitir el març de l'any passat. Dos mesos després, Mediaset es va negar a fer noves aportacions de capital, argumentant que els continguts que el grup havia cedit a 8TV –principalment sèries com 'CSI' o 'Castle', que abans ja s'havien emès a Telecinco o a Cuatro– s'havien de computar com a avançaments.

Emissions Digitals de Catalunya és l'adjudicatària, des de l'any 2003, del múltiplex de TDT que la Generalitat va destinar a operadors privats. A més de 8TV, aquest múltiplex acull RAC105 TV –propietat també del Grupo Godó–, Barça TV –en règim de lloguer– i el canal d'alta definició de TV3, que es va haver de reubicar en aquest espai l'1 de gener del 2015 després que el govern espanyol tanqués un dels dos múltiplexs de què disposava la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). A canvi d'aquesta freqüència, la Corporació paga a Godó un lloguer anual d'1,9 milions d'euros.