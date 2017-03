Menys política i més entreteniment: la TV3 que vol Vicent Sanchis

" S'ha abusat de tertúlies, d'informació política, de reportatges contínuament. Han de tenir un percentatge necessari, i s'han de fer molt ben fets, però hem d'entretenir. Aquest és un àmbit en el qual jo vull treballar més, perquè crec que s'ha de fer més i s'ha d'intentar fer millor amb els pocs recursos que tenim". Aquesta és la idea amb què el nou director de TV3, Vicent Sanchis, arriba al càrrec, segons ha explicat en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio' aquest dimecres, 48 hores després del seu nomenament.

Sanchis s'ha referit, per exemple, a la possibilitat que la televisió pública pugui comprar "sèries o pel·lícules de fora" o que pugui obtenir més drets esportius, però ha recordat que aquests continguts "costen molts diners". "Cal més entreteniment, però el de qualitat no el podem pagar", ha lamentat. En referència a l'oferta actual ha assenyalat que "s'ha de conservar, però també s'ha de renovar", perquè "en alguns espais hi ha símptomes de cansament".

En una altra entrevista a 'Els matins' de TV3, el director de la cadena ha insistit que "l'entreteniment falla" i ha indicat que la seva "prioritat" és que la televisió pública sigui "més àgil" i " capaç de competir amb les televisions privades, que tenen moltíssima més facilitat a l'hora de treballar, i més recursos també".

Sanchis ha fet referència també a la situació del 33. " No m'acaba d'agradar. Vull saber amb què compta aquest canal realment per convertir-lo en un artefacte que funcioni una mica millor, que sigui una mica més coherent", ha explicat. I en referència al Super3 ha lamentat que les sèries que a ell li agradaria veure "si fos petit" no formen part de la seva oferta, "perquè són cares".

"Criteri propi"

Segons ha explicat a TV3, Sanchis va rebre la proposta per fer-se càrrec de la cadena dissabte, i dilluns ja va ser nomenat. "L'anterior director va parlar amb el consell de govern i van arribar a aquest acord. Va ser a instàncies del director", ha afirmat, en referència als motius del relleu. Preguntat per Mònica Terribas sobre si el cas Palau "hi havia tingut alguna cosa a veure", ha assegurat: "Si m'ho haguessin explicat així, no ho hauria acceptat".

Davant les crítiques rebudes per part de partits i treballadors de la cadena, el nou director ha defensat el sistema d'elecció dels càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i ha assegurat que "de cap manera" la seva arribada respon a una voluntat del Govern de tenir "més influència" a TV3. "Sempre que he treballat he tingut criteri propi i sentit professional. Sempre. També tinc la meva ideologia, que moltes vegades he de sacrificar en benefici d'aquesta professionalitat i d'aquest servei públic pel qual ara estaré treballant", ha subratllat.