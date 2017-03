Merlí Bergeron tindrà una nova rival a la tercera temporada de la sèrie

Les aules de l’institut Àngel Guimerà es tornaran a omplir amb les preguntes filosòfiques dels Peripatètics a partir de finals d’abril, quan començarà el rodatge de la tercera temporada de ' Merlí'. La sèrie de TV3 protagonitzada per Francesc Orella reprendrà els episodis just després del final de la segona entrega, que va deixar els joves alumnes a mig curs de segon de batxillerat. El final sobtat de la Coralina ( Pepa López) i la marxa del Bruno ( David Solans) a Roma van marcar l’últim capítol de la sèrie. Amb aquest punt de partida, la sèrie tindrà com a novetat la incorporació d’una nova professora, anomenada Silvana, que es guanyarà la simpatia dels estudiants i qüestionarà el lideratge del Merlí. Aquest factor descol·locarà el professor de filosofia, que també haurà d’aprendre a gestionar la seva solitud després que el seu fill segueixi a Roma i la seva mare, interpretada per Anna Maria Barbany, estigui de gira.

Com en les temporades anteriors, la filosofia serà un dels trets distintius de la producció. Els nous episodis estaran guiats per Hannah Arendt, Albert Camus i Karl Marx, entre d’altres. 'Merlí' és una producció de Veranda TV creada i escrita per Héctor Lozano i dirigida per Eduard Cortés. En una entrevista amb l’ARA, Lozano va explicar que la seva intenció és posar punt final a 'Merlí' amb la tercera temporada. La segona entrega de la sèrie, emesa entre el setembre i el desembre de l’any passat, va acabar amb 513.000 espectadors i un 19,5% de quota de pantalla de mitjana.