Més llarg, sense desconnexions i presentat per Núria Solé: així serà el nou ‘TN comarques’

La renovació de la graella diürna de TV3 abraçarà també el ‘Telenotícies comarques’, que experimentarà un canvi radical la pròxima temporada, segons ha pogut saber l’ARA. El canvi més significatiu és que es passarà a un únic programa, que es podrà veure a tot el territori, en comptes del model actual en el qual un terç del noticiari es fa amb desconnexions per a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

L'informatiu, a més, pràcticament doblarà la durada. Si actualment contenia uns 22 minuts d’informació –14 dels quals ja eren comuns per a totes les comarques– ara se saltarà a 40 minuts en total, de manera que avançarà l'hora d'inici fins a les 13.50 i enllaçarà directament amb el ‘Telenotícies migdia’. De fet, un dels objectius que han pesat a l’hora d’adoptar aquesta mesura és millorar l’arrossegament d’espectadors cap al noticiari que presenten Ariadna Oltra i Carles Prats.

El canvi d’estructura comportarà també un relleu en la conducció del ‘Telenotícies comarques’. Des del 2008 Mariona Bassa assumia la presentació de la part comuna. Però a partir de setembre serà Núria Solé –actualment a ‘Els matins’– la cara principal del noticiari i qui donarà pas als diferents reportatges elaborats des del territori. Es vol que sigui un programa marcat per les connexions en directe i que guanyi en diversitat i agilitat respecte del format actual. L’informatiu s’emetrà des del plató de Sant Joan Despí, que patirà algun retoc –així com la sintonia inicial– per subratllar el canvi d’etapa.

“Les desconnexions que es feien corresponien a una divisió administrativa espanyola i això ha quedat superat, no reflecteix la configuració del país”, explicava una font de la televisió a aquest diari. En aquest sentit es volen diversificar les informacions, de manera que cada dia hi hagi continguts de les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central, el Pirineu o la Vall d’Aran. A més, s’obrirà una subdelegació que abraci tot el Vallès (Oriental i Occidental) i el Maresme.

Canvi absolut matinal

La remodelació del ‘Telenotícies comarques’ completa el disseny d’una nova graella per als matins i migdies de TV3. La cadena ha decidit eliminar el veterà programa ‘Els matins’ i destinar la seva franja a dos espais diferents. El primer serà un programa informatiu que presentarà Lídia Heredia de 08.00 a 10.30 h. Seguirà un magazín d’entreteniment que arribarà fins al noticiari comarcal i que està preparant Òscar Nogueira, com a director. Aquest programa, encara sense nom, tindrà dos presentadors, un dels quals es vol que sigui un fitxatge extern de pes.

A més, tal com avançava l’ARA aquesta setmana, desapareixerà l’‘Espai Terra’, com a mínim en la seva franja. La cadena està avaluant si el retorna als vespres, just abans del ‘TN’ –que és, de fet, la franja que el va veure néixer– o bé si n’integra els continguts al magazín matinal. El destí del programa dirigit i presentat per Tomàs Molina es coneixerà les pròximes setmanes.

El ‘Telenotícies comarques’ té unes bones dades d’audiència: el seu 17,0% de quota de pantalla aconseguit al llarg de la present temporada (amb 262.000 espectadors de mitjana) supera a bastament la mitjana de la cadena, que ronda el 10,7%. Tanmateix sí que acusa l’erosió del temps i el fet que la nova fórmula d’‘Els matins’ ha perdut en un any un terç del seguiment que tenia el programa, de manera que el noticiari comença amb menys espectadors arrossegats. Així, la temporada passada el ‘TN comarques’ aconseguia fer 317.000 espectadors de mitjana i un 19,6% de ‘share’.