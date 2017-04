Minerval o els altaveus mediàtics de presumptes estafes mèdiques

La policia ha arrestat dos catedràtics –Pablo Escribá i Xavier Busquets– a qui acusa d'estafar malalts de càncer venent-los Minerval, un fals medicament pel qual havien arribat a fer pagar fins a 25.600 euros, segons els investigadors. Els dos individus presumptament falsificaven proves mèdiques per fer creure a les seves víctimes que els tumors que patien estaven minvant. La bata blanca sempre revesteix d'autoritat i el càrrec de catedràtic ajuda a baixar les defenses de l'escepticisme.

També en els mitjans. 'El Mundo' va publicar un parell de notícies en què es glorificava aquest descobriment que la cap d'oncologia que ha destapat l'afer qualifica de "presa de pèl". Així, en una notícia del 2009 es qualifica el Minerval com a "molècula victoriosa" ja en el titular, la qual cosa predisposa el lector en favor d'aquest producte. Es recordava que Minerva era la deessa de la pau i que "posseïa el do de prolongar la vida dels mortals". Tot i que era un article extens i amb voluntat d'explicar-ho en profunditat, faltava el contrast científic amb algun expert, ja que només s'oferia el punt de vista dels desenvolupadors ( i ja veiem com han acabat). Dos anys més tard, una altra notícia explicava en subtítol: "La diferència principal amb altres antitumorals és que no és un 'verí'". I, efectivament, no ho era un verí, més que per a la cartera dels incauts. Ara, tampoc tenia funcions antitumorals, en vista dels resultats de la investigació. De nou, la peça era llarga, completa i ben escrita, però tenia només fonts i declaracions dels impulsors d'aquest caríssim placebo. Es notava que no era cap publireportatge: senzillament els catedràtics van aconseguir instrumentalitzar el diari en favor de la seva presumpta estafa. 'El Mundo' n'ha estat víctima, en aquest cas concret, però el perill de promoure sàtrapes de bata blanca amenaça el conjunt de la premsa.