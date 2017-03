Minoria Absoluta obre un canal de vídeos pensats per a xarxes

Nou projecte de la productora Minoria Absoluta. L’equip ha presentat aquest dimecres En Minoria , un nou canal de comunicació online que generarà contingut específic per a internet. La iniciativa neix com a resposta als nous patrons de consum de productes audiovisuals, cada cop més dependents de les xarxes socials. És per això que la nova web comptarà amb material pensat, escrit i produït per ser consumit exclusivament a través de les xarxes.

Entre els artistes, creadors i comunicadors que contribuiran al mitjà, hi ha Jair Domínguez, Roger Coma, Dioptria, La Rubia, Clito, Oye Sherman (Maria Rovira) i els membres del P.A.W.N. Gang, que amb la seva sèrie documental compartiran el dia a dia d’un grup de trap català.

Durant la presentació, Oriol Jara, director creatiu de la productora, va explicar que la selecció dels continguts de la web funcionarà a la inversa de com es fa a la televisió. “La indústria de la tele s’ha acostumat a fer de filtre, a decidir què ha d’agradar als espectadors. Nosaltres fem el contrari. Produïm coses que ens agraden i coses que no, i deixem que la gent decideixi”, va afirmar.