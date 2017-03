Montull, disposat a implicar CDC per exculpar la seva filla i quatre claus del dia

1.

Montull, disposat a confessar el finançament il·legal de CDC a canvi que es rebaixi la condemna a la seva filla. L'exresponsable del Palau podria aprofitar la seva declaració al judici per confessar el presumpte finançament irregular a Convergència a canvi que la seva filla no vagi a la presó.

2.

Trump proclama l'inici "d'un nou capítol de la grandesa dels Estats Units". El president nord-americà modera el to per presentar una visió optimista del país i una agenda ambiciosa en el seu primer discurs de l'estat de la Unió. Obre la porta a una reforma migratòria.

3.

Mas, al Suprem: "Hi havia coses que encara que volguéssim (que no volíem) no es podien suspendre". L'expresident de la Generalitat ha comparegut, ara a Madrid, en qualitat de testimoni en la causa contra Homs.

4.

Airbnb i Uber aprofiten el Mobile per reivindicar-se a Barcelona. La plataforma de lloguer carrega contra les ciutats que els tracten “de manera antidemocràtica”.

5.

Madrid immobilitza l'autobús transfòbic d'Hazte Oír i la Generalitat el duu a la Fiscalia. Barcelona havia amenaçat amb multes de 3.000 euros quan l'autocar arribés a la ciutat.