'Moonlight' guanya per sorpresa l'Oscar a millor pel·lícula i quatre claus del dia

1.

'Moonlight' guanya per sorpresa l'Oscar a la millor pel·lícula després de ser atorgat per error a 'La La Land'. Warren Beatty i Faye Dunaway anuncien equivocadament el triomf de 'La La Land' i, durant el discurs de l'equip de la pel·lícula, l'Acadèmia s'adona de la pífia i proclama la victòria de 'Moonlight'.

2.

La via de l’independentisme per tramitar la desconnexió en un dia. JxSí i la CUP dissenyen una alternativa per accelerar els terminis en cas que el TC anul·li la llei.

3.

La causa contra Homs trasllada el judici del 9-N a Madrid. L’exconseller farà notar la “doble vara de mesurar” de la fiscalia.

4.

Aquest dilluns comença el MWC a Barcelona; diumenge ja es van presentar algunes novetats. Les dades dels clients seran el pròxim negoci de Telefónica. L'operador presenta la quarta plataforma, que no es basarà a cobrar a les empreses per la informació dels usuaris, com havia suggerit el president.

5.

El Barça recupera la fe just quan feia més falta (1-2). L'equip de Luis Enrique guanya per darrer cop a l'Atlètic al Calderón però no pot acabar la jornada líder, perquè el Madrid salva el triomf a Vila-real.