Mor als 88 anys Adam West, el Batman televisiu

260x366 Adam West, el Batman televisiu, al Passeig de la Fama de Hollywood / EFE Adam West, el Batman televisiu, al Passeig de la Fama de Hollywood / EFE

L'actor nord-americà Adam West, conegut pel seu paper de Batman a la sèrie dels anys 60, va morir aquest divendres a Los Angeles als 88 anys de leucèmia, segons ha informat aquest dissabte la seva família en un comunicat en què asseguren que West sempre "va aspirar a tenir un impacte positiu en les vides dels seus seguidors" i que "sempre serà" el seu "heroi".

West va morir envoltat de la seva família, on encara hi tenia la seva dona, Marcelle, sis fills, cinc nets i dos besnets. El seu èxit com a Batman va dificultar a West poder aconseguir altres papers, ja que va quedar associat per sempre al seu popular personatge. No obstant, va seguir treballant durant tota la seva carrera i va tornar a aconseguir la fama com a veu de l'alcalde de Quahog, de nom també Adam West, en la sèrie animada de la Fox 'Family guy'.

540x306 Adam West vestit de Batman / EFE Adam West vestit de Batman / EFE

Al cinema, West va tenir papers en les pel·lícules 'The young Philadelphians' (1959) i 'Robinson Crusoe on Mars' (1964). A més, va participar amb la seva veu en la cinta animada 'Redux riding hood' (1997), nominada a l'Oscar com a millor curtmetratge. El febrer del 2016, la sèrie de la CBS 'The big bang theory' va celebrar el seu episodi número 200 i va homenatjar el 50è aniversari de 'Batman' amb una aparició de West.