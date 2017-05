Mor Roger Ailes, fundador de Fox News

Roger Ailes, fundador i expresident del canal nord-americà Fox News, ha mort a l'edat de 77 anys, segons ha confirmat avui la seva família a través d'un comunicat en el qual han recordat al difunt com un "patriota". Ailes va estar al front de la cadena des dels seus inicis al 1996 i va acabar convertint Fox News en el braç mediàtic de la dreta nord-americana. En aquest sentit, Brian Kilmeade, presentador de la cadena, ha assegurat que "Ailes va ajudar a fer de Fox News el poderós canal que és actualment".

L'any 2016, Ailes es va veure forçat a dimitir del seu càrrec després de ser denunciat per assetjament sexual per una exreportera de Fox 5, Gretchen Carlson. Una de les presentadores estrella del canal, Megyn Kelly , es va sumar a les acusacions de Carlson en denunciar que havia estat víctima d'"insinuacions sexuals no desitjades" per part d'Ailes . Arran d'aquesta revelació, el grup Fox va iniciar una investigació i els advocats de la corporació van forçar a Ailes a renunciar al seu càrrec.

Nascut a Ohio, va ser consultor polític de Richard Nixon i el va ajudar a superar els seus problemes davant de la càmera. Després de treballar per a ell, va passar a assessorar Ronald Reagan durant la campanya electoral de 1984. També va estar al costat de Donald Trump, a qui va ajudar en la preparació dels debats electorals.