Mor als 40 anys l'actor català Rikar Gil

260x366 Rikar Gil / RIKARGIL.COM Rikar Gil / RIKARGIL.COM

L'actor català Rikar Gil va morir dissabte als 40 anys com a conseqüència d'un accident de moto, segons recullen diversos mitjans, entre els quals TV3. Nascut a Barcelona el 1976, l'intèrpret havia participat en diverses sèries de televisió, com ara 'La Riera', on havia donat vida al Gaspar. Fa poc també va actuar a la sèrie 'El ministerio del tiempo' i també a 'El caso', de Televisió Espanyola, i a 'Buscando el norte', d'Antena 3.

En l'àmbit cinematogràfic, Gil havia treballat a les pel·lícules 'Julie' i '10.000 noches en ninguna parte', i el 2014 va guanyar el premi al millor actor del Notodofilmfest pel curtmetratge 'Impulso'. També havia protagonitzat la websèrie 'Libres', per a la qual va ser reconegut com a millor protagonista al Vancouver Web Fest. Gil va participar en diversos muntatges teatrals.