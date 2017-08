260x366 Mor l'actor de 'Cheers', Jay Thomas, als 69 anys / MARK VAN HOLDEN / GETTY Mor l'actor de 'Cheers', Jay Thomas, als 69 anys / MARK VAN HOLDEN / GETTY

L'actor nord-americà Jay Thomas, conegut per la seva participació a sèries com 'Cheers' o 'Murphy Brown', ha mort a l'edat de 69 anys com a conseqüència d'un càncer, segons ha confirmat el seu agent, Don Buchwald.

En declaracions al diari 'Daily News', ha explicat que l'actor ha mort a la seva casa de Bàrbara i acompanyat de la seva dona i els seus fills.

El veterà intèrpret va arribar a ser un dels rostres més coneguts de la petita pantalla a finals dels anys 80 i principis dels 90 gràcies al seu paper d'Eddie Lebec en 'Cheers', el marit de Carla (Rhea Perlman). L'actor va aparèixer en nou episodis de la comèdia.

A banda de la seva participació en la sèrie protagonitzada per Ted Danson, Thomas era conegut per haver donat vida a Jerry Gold, personatge de 'Murhpy Brown' pel qual va guanyar l'Emmy com a millor actor convidat en comèdia l'any 1991. Entre els seus treballs més recents, destaca el paper de Marty Grossman a la sèrie 'Ray Donovan'.