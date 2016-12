Mor l’actor Santi Ibáñez als 58 anys

L’actor català Santi Ibáñez va morir ahir a la matinada als 58 anys a causa d’un càncer de pulmó, segons va avançar el portal 3/24. Ibáñez va començar la seva trajectòria professional als anys 80 de la mà d’Albert Boadella i Els Joglars. Més endavant també es va dedicar al cinema i a la televisió. Era conegut pel seu paper de Beni a la telenovel·la de TV3 El cor de la ciutat. A la televisió catalana, també va formar part del repartiment d’Estació d’enllaç, Secrets de família, Temps de silenci i Plats bruts, entre altres produccions.

Als inicis de la seva carrera, Ibáñez va participar en produccions teatrals d’Els Joglars com Bye bye Beethoven i Els virtuosos de Fontainebleau. Més tard va treballar amb La Cubana i amb el director de teatre Sergi Belbel. En cinema va participar en films com Anita no perd el tren de Ventura Pons, Hot milk de Ricardo Bofill i Xtrems d’Abel Folk i Joan Riedweg.