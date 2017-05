Mor l'últim amfitrió d''El convidat'

Jaume Marsé, l'últim amfitrió del programa 'El convidat', ha mort la matinada d'aquest dimecres després d'haver superat una operació a cor obert, segons informa RAC1. Havia passat un postoperatori complicat a l'Hospital de Sant Pau i havia tornat a la residència on vivia, situada a Fabra i Puig, on s'ha produït la defunció. Serà incinerat divendres a Montjuïc .

Tal com vam poder descobrir a l'entrevista conduïda per Albert Om, Jaume Marsé havia perdut la feina, la parella i la casa i havia acabat vivint al carrer a causa de l'alcoholisme tot i la seva carrera professional com a periodista. Havia sigut company de Ferran Monegal, Màrius Carol o Karmele Marchante a l’Escola de Periodisme de les Rambles i havia treballat al 'Correo Catalán', al 'TeleExprés' i al 'Diari de Barcelona'. Gràcies a la Fundació Arrels i a Càritas tenia un lloc on viure. A l'ARA vam fer un recull de les millors frases de l'entrevista.