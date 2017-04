260x366 Mor el periodista Miguel Ángel Bastenier / @MABastenier Mor el periodista Miguel Ángel Bastenier / @MABastenier

El periodista català Miguel Ángel Bastenier ha mort aquest divendres als 76 anys com a conseqüència d'un càncer de ronyó, segons ha informat el diari 'El País', on treballava des del 1982. Professor de l'escola de periodisme del diari de Prisa, Bastenier estava considerat un dels principals experts en política internacional del periodisme en castellà, i estava especialitzat en el conflicte del Pròxim Orient, sobre el qual havia escrit diversos llibres, i en Amèrica Llatina.

Nascut a Barcelona el 1940, Bastenier es va llicenciar en dret i en història a la Universitat de Barcelona i també tenia el títol de llengua i literatura anglesa per la Universitat de Cambridge. El 1961 es va graduar a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid.

El 1977, amb només 37 anys, va dirigir el ja desaparegut diari 'Tele/eXpres', i dos anys més tard fitxaria per 'El Periódico', que el va nomenar subdirector. El 1982 va deixar aquest diari i es va incorporar a 'El País', on va col·laborar al naixement de l'edició catalana, aquell mateix any.

Al llarg dels 35 anys en què ha treballat per al diari de Prisa, Bastenier hi ha ocupat càrrecs com el de subdirector d'informació i el de subdirector de relacions internacionals, una tasca que va abandonar el 2006. Des de llavors seguia escrivint al diari com a columnista i editorialista. Aquest dimecres va publicar el seu últim article.

Segons 'El País', Bastenier era el periodista d'aquest diari més popular a Twitter, amb gairebé 172.000 seguidors.