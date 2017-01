Mor la periodista Paloma Chamorro, presentadora de 'La edad de oro'

260x366 Paloma Chamorro, en una imatge dels anys 80 / EFE Paloma Chamorro, en una imatge dels anys 80 / EFE

La periodista madrilenya Paloma Chamorro, coneguda per haver presentat el programa de Televisió Espanyola 'La edad de oro', va morir aquest diumenge als 68 anys. Vinculada a la 'movida' madrilenya, Chamorro havia començat a treballar a la televisió pública estatal durant els anys 70, i durant la seva carrera va participar en diversos formats de temàtica cultural, com 'Galería', 'Cultura 2' o 'Imágenes'.

L'espai musical 'La edad de oro', pel qual és especialment recordada, es va emetre entre el 1983 i el 1985 i es va convertir en un aparador de la 'movida' i de les noves tendències en l'àmbit de la música. El programa combinava reportatges i actuacions en directe, i pel seu plató hi van passar artistes de renom internacional com Lou Reed, Tom Verlaine, Marc Almond o The Smiths.

Nascuda a Madrid el 1949, Chamorro va ser processada durant els anys 80 per ofenses a la religió arran d'una emissió de 'La edad de oro' en què apareixia un crucifix amb un cap de porc, però el 1993 el Tribunal Suprem va decretar la seva absolució.