Mor la periodista que va donar la primícia de la Segona Guerra Mundial

Clare Hollingworth, la corresponsal de guerra britànica que va donar la primícia de l’inici de la Segona Guerra Mundial, va morir ahir a Hong Kong als 105 anys. Hollingworth va ser la primera en informar de la invasió nazi a Polònia, que va provocar l’inici del conflicte bèl·lic. Ho va fer poc després de començar a treballar al diari britànic ' The Daily Telegraph' el 1939, quan tenia 27 anys.

Aquesta primícia va definir la carrera periodística de Hollingsworth, que va treballar com a corresponsal a l’estranger durant més de mig segle. La periodista va cobrir conflictes a Europa, el nord d’Àfrica i Àsia. Part de les seves vivències en zones bèl·liques queden recollides en cinc autobiografies on Hollingworth relata la seva feina durant la Segona Guerra Mundial, la relació del món àrab amb Occident i els conflictes de Mao Zedong amb els seus opositors. La periodista va canviar de mitjà el 1942, després que el Regne Unit prohibís la presència de corresponsals femenines britàniques a Egipte. Per seguir cobrint l’actualitat del país africà, Hollingworth va passar a treballar per la revista nord-americana 'Time'.