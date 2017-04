Movistar+ compra 'Hierro', sèrie descartada per Atresmedia

La sèrie 'Hierro', projecte impulsat per Portocabo, tindrà una segona oportunitat després que Atresmedia decidís no quedar-se-la. Finalment serà Movistar+ qui produirà i emetrà la ficció que, en principi, havia de veure's a La Sexta. L'anunci s'ha fet al festival Séries Mania, que ha tingut lloc a França durant aquesta setmana. A banda de la participació de la plataforma de pagament, la sèrie també comptarà amb la col·laboració de la productora francesa Atlantique.

La ficció, escrita per Pepe Coira, Coral Cruz i Araceli Gonda, s'iniciarà amb l'aparició d'un cadàver després d'una erupció volcànica a l'illa de Hierro. Immediatament un empresari de la zona és empresonat per la mort però una jutge, anomenada Candela, el posarà en llibertat fins que no es demostri la seva culpabilitat. La sèrie, que Atresmedia va anunciar al 2015, tindrà vuit episodis de 52 minuts de duració.