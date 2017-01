Movistar+ crearà un canal exclusiu per als ‘e-sports’

Telefónica fa un pas endavant per a la promoció dels esports electrònics, o e-sports, a Espanya: la seva plataforma de pagament Movistar+ ha tancat un acord amb ESL, la principal empresa del sector, a través del qual es convertirà en distribuïdor en exclusiva dels seus continguts i esdeveniments. Això inclourà la creació d’un canal específic per a aquests e-sports -situat al dial 29- i la creació d’un club professional d’aquesta disciplina, amb el nom de Movistar Riders.

El canal retransmetrà esdeveniments de les plataformes IPTV i DTS. Algunes de les cites d’aquest esport, com ara ESL One, ESL Intel Extreme i ESL Masters Series, comporten fins a 25 hores en directe i 50 hores prèvies a cadascuna de les 11 proves internacionals que hi ha programades per a aquest 2017. A banda del canal propi, els videojocs electrònics formaran part també de la programació de la resta de canals especialitzats.