Movistar+ estrena un canal efímer de princeses Disney

Movistar+ posa en marxa aquest divendres, a les vuit del matí, Disney Princess, un canal dedicat exclusivament a les princeses Disney i que estarà en funcionament només fins al 2 d’abril. Coincidint amb l’estrena als cinemes de la nova versió de La bella i la bèstia -amb personatges de carn i ossos-, la plataforma de pagament obre aquesta finestra, que es podrà sintonitzar al canal 30 de Movistar+, a través de la qual emetrà títols d’animació com Frozen, La Ventafocs, La sireneta, Mulan, Pocahontas, Aladí o la versió clàssica de La bella i la bèstia, entre altres pel·lícules. Els films s’aniran repetint en diferents franges horàries al llarg de les dues pròximes setmanes.

Aquesta oferta es complementarà amb “més de 80 peces especials” relacionades amb aquests personatges. Segons Movistar+, són reportatges que “ressalten les qualitats i valors” de les princeses Disney, unes figures “independents, valentes i que lluiten per aconseguir el que volen”. Entre aquestes peces hi haurà continguts relacionats amb el rodatge de La bella i la bèstia, com un making of o entrevistes amb el director i els protagonistes.