Movistar+ estrena avui la segona temporada de ‘Fortitude’

Torna la sèrie més gèlida, ni que sigui per l’emplaçament: una vila-campament a l’Àrtic on conviuen tot de personatges torturats, que veuen la seva vida sacsejada amb l’aparició d’una estranya epidèmia. Filmada a Islàndia, Fortitude es torna a posar en marxa avui a Movistar+, amb l’emissió del primer episodi de la segona temporada.

La nova tanda de capítols engega amb la descoberta d’un cos sense cap i la inquietant conclusió a la qual arriben els forenses: no pot haver sigut un accident.

La temporada compta amb la incorporació de Dennis Quaid com a personatge principal: hi interpreta un pescador que vol enriquir-se pescant una espècie determinada de cranc. El creador de la sèrie, Simon Donald, explica que tot i que la temporada se centra en un misteri nou, hi ha moltes referències a assumptes que durant la primera temporada quedaven només apuntats i que ara esclataran en les dissortades vides dels vilatans.