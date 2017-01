Multa de 200.000 euros a TVE per emetre publicitat encoberta a 'MasterChef'

Radiotelevisió Espanyola haurà d'assumir una multa de 219.342 euros per haver fet publicitat encoberta del celler González Byass. És la decisió que ha pres la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) després d'haver analitzat els continguts de l'entrega de 'MasterChef' corresponent al 18 de maig de l'any passat, en què els presentadors i concursants van visitar aquesta empresa productora de vins.

"Del visionat del citat programa es desprèn que la presentació, reiteració i al·lusions directes a les marques [del celler i d'alguns dels seus vins] i a les seves possibles característiques, virtuts i mèrits podrien constituir un propòsit publicitari per part del prestador del servei", assenyala la CNMC, que subratlla que aquests continguts no estaven identificats com a publicitaris.

Competència recorda, a més, que al febrer, tres mesos abans de l'emissió d'aquest espai, el mateix organisme havia emès una resolució en què instava RTVE a "cessar l'emissió de comunicacions comercials" a 'MasterChef' i 'MasterChef Junior'. A l'estiu, arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors i Usuaris (AUC) es va obrir un expedient a la televisió pública, que ha desembocat en aquesta sanció.

RTVE ha al·legat que la visita al celler no era un acte publicitari sinó "cultural" i que " no existeixen relacions comercials ni cap altre vincle entre RTVE i el celler González Byass" i que no hi ha hagut cap "contraprestació". Malgrat això, la CNMC considera que sí que hi ha "un propòsit publicitari per incitar al consum dels productes del celler i a visitar-lo".