Multa de 222.600 euros a TVE per emetre publicitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 222.600 euros la Corporació Radiotelevisió Espanyola per haver emès publicitat en tots els seus canals de televisió: La 1, La 2, Clan, Teledeporte i el Canal 24 Horas. Aquest fet vulnera la llei de la comunicació audiovisual, que prohibeix a la corporació pública estatal incloure en la seva programació continguts publicitaris.

En concret, els canals de TVE van fer anuncis de tres productes –el rellotge Clan Watch; Zowi, el robot de Clan; i la tauleta Clan Motion Pro– que es publicitaven " com si es tractés d'autopromocions de productes derivats d'algun programa", segons la CNMC. Els anuncis d'aquest tipus de productes sí que estan autoritzats per la llei però, segons Competència, en realitat cap dels béns promocionats tenien relació amb espais emesos a TVE.

" Són productes d'ús infantil als quals s'afegia el nom de Clan, tot i que no s'ha apreciat una associació directa o una vinculació o identificació amb cap programa concret del qual puguin derivar i, per tant, no estarien inclosos en les excepcions publicitàries que permet la normativa de finançament de RTVE", diu la CNMC. Els anuncis sancionats es van emetre entre l'octubre del 2016 i el gener d'enguany, és a dir, durant l'última campanya de Nadal.

Fonts de RTVE han explicat a Europa Press que tenen intenció d'interposar un recurs contenciós-administratiu davant de l'Audiència Nacional contra la resolució de Competència.