Multen Mediaset pels drets de 'Pasapalabra'

Mediaset ha perdut una batalla judicial pels drets de 'Pasapalabra'. Segons avança El Confidencial, l'Audiència Provincial de Madrid ha ratificat la sentència que determina que el format del concurs pertany a la cadena britànica ITV. El tribunal ha imposat una multa de 5,4 milions d'euros a Telecinco sumada als beneficis del programa des del 2012. El portal xifra aquests beneficis en prop de 20 milions d'euros, tot i que fonts de Mediaset rebaixen l'import a menys de 15 milions d'euros. Ambdues parts han recorregut la sentència al Tribunal Suprem.

'Pasapalabra' va arribar a Telecinco el 2006 a través de la productora Boca a Boca, que havia comprat el format a ITV. Tres anys més tard Mediaset va pactar directament amb el canal britànic, amb el qual va firmar un contracte. La guerra legal entre Mediaset i ITV va començar el 2010, quan Telecinco va demandar ITV després de descobrir que "ITV no era el titular de dos elements essencials del programa, el 'rosco' i el nom", explica El Confidencial. Davant d'aquella demanda, el canal anglès va denunciar el grup i li va reclamar 15 milions d'euros.

Mediaset ha explicat en un comunicat que en tot moment " ha pagat els drets del concurs al seu legítim propietari" i que la sentència de l'Audiència Provincial " rebaixa a més de la meitat la quantitat fixada pel jutjat de primera instància". En paral·lel, els drets sobre un dels elements del programa i el nom del concurs segueixen en litigi judicial tant per part d'MC&F, la creadora italiana del 'rosco', com per part de Mediaset pel que fa al nom de 'Pasapalabra'.