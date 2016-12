Multen 'El intermedio' per haver emès imatges d'una dona en 'topless' sense autorització

La Sala Primera del Tribunal Suprem ha confirmat la condemna imposada contra el grup Atresmedia per haver emès l'any 2012, al programa de La Sexta 'El intermedio', u n vídeo d'una dona que feia 'topless' a la platja. Segons la sentència, les imatges havien estat enregistrades sense el seu consentiment i es van emetre també sense permís, per la qual cosa el Suprem considera que es tracta d'una " intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge" de la demandant.

La sentència, doncs, confirma la decisió de l'Audiència Provincial d'Alacant, que havia imposat al grup Atresmedia i la productora del programa, Globomedia, una indemnització de 35.380 euros.

Segons la sentència, la demandant no tenia notorietat i "el fet de ser usuària de Facebook o que fos una ballarina més o menys coneguda a la seva zona de residència" no la convertia en "personatge públic". La sentència deixa clar també que la llibertat de creació artística no pot legitimar aquesta intromissió, ja que "el resultat de l'esquetx humorístic s'hauria pogut aconseguir amb una imatge equivalent però consentida". El vídeo formava part d'un muntatge en què les imatges de la noia apareixien seguides d'un grup de bisbes aplaudint.