Murdoch accentua el seu acostament a Trump

Trump creu ara en el ciberatac rus en les eleccions

“BuzzFeed ha fet un periodisme de fireta amb les seves falses acusacions sobre Trump.” Així es titulava l'editorial del 'The Sun' criticant el poderós mitjà 'online', que va filtrar els detalls de les presumptes aventures del president electe dels EUA en terres russes, amb una freudiana combinació de prostitució i diürètica. En el text, hi critica que se servissin uns documents no contrastats. En fa tremends escarafalls. La desgràcia de la professió, s'exclama. I tenen raó, esclar, però la denúncia del tabloide anglès resulta ridícula per culpa del seu propi arxiu històric: que si la reina donava suport al Brexit, que si un de cada cinc musulmans al Regne Unit tenia simpatia per Daesh... la llista podria omplir tota aquesta doble pàgina. Vaja, que Murdoch, amo del diari, ja està prenent posicions en vista de la nova legislatura.

Passant de tot

Nova campanya contra Gerard Piqué, ara per les seves crítiques als àrbitres. Els periodistes enganxen per la banda Zinedine Zidane i li demanen què en pensa, de tot plegat. Ell diu que no vol entrar en la polèmica, perquè si diu alguna cosa ho instrumentalitzaran i ell té altra feina. Al capdavall, les paraules de Piqué no l'esmenten ni a ell ni al club blanc. Doncs bé, titular de Marca: “Zidane passa de Piqué”. És a dir, que també instrumentalitzen el fet que no en parli! És un 'lose-lose' al·lucinant. I una manera molt fina, molt fina, de donar la raó al jugador.

Un perla

Manuel Molares do Val, a 'El Correo Gallego': “Hi ha dones que es lliuren voluntàriament a homes violents sabent que poden matar-les”. “Dones així es converteixen voluntàriament en esclaves sexuals de possibles assassins”. “Els segueixen suïcidament pel plaer físic que els proporcionen”. “En culpar només l'assassí...”. Mira, aquesta frase ja ni l'acabo, que m'estic posant de molta mala lluna.