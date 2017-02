Vistalegre II: un congrés o un combat de boxa?

260x366 mundo 13/2/17 mundo 13/2/17

Iglesias surt reforçat del congrés de Vistalegre. Així ho han decidit les bases del partit. Però els diaris habitualment crítics amb els morats difícilment podien explicar això com a una decisió col·lectiva, així que tendien a narrar-ho –en els seus titulars de portada– com un combat de boxa en què tot el líder del partit apareix retratat com a únic executor d'aquests idus de febrer: “Iglesias arrasa Errejón i imposa la línia dura” ('El Mundo', amb magnífica foto irònica del podemita deixant lliure la seva melena), “Iglesias: tot el poder per purgar” ('La Razón', amb ressonàncies bolxevics), “Iglesias escombra Errejón i s'erigeix com a líder indiscutit de Podem” ('La Vanguardia'). És una opció coherent: si com a mitjà critiques el populisme dia sí, dia també, el menys que has de fer és obviar en primera pàgina la normalitat democràtica que suposa presentar dos projectes a votació i deixar que els militants triïn. Més enllà de preferències polítiques concretes de cada capçalera, el que traspuen les portades és una certa actitud resistent davant les noves formes d'organització política, sigui la derivada del 15-M, sigui el procés.

Gol de Baldwin

Un dels grans triomfs d'un imitador és ser confós per la persona que està encarnant. Alec Baldwin pot apuntar-se un gol, ja que el diari dominicà 'El Nacional' va publicar una foto seva fent de Donald Trump, creient que imprimia una imatge del president real dels Estats Units. L'estampa apareixia al costat de la de Benjamin Netanyahu i sota el titular “Trump diu que les colònies d'Israel no afavoreixen la pau”. La foto de Baldwin la va servir una agència, per comentar el programa 'Saturday Night Live', on col·labora el còmic. Però ningú de l'equip d'edició va adonar-se que l'estaven posant com si fos el verdader Trump. I això que la imatge no parla: la imitació de Baldwin, en el fons i la forma, fa trencar de riure.