National Geographic estrena una sèrie sobre la vida d’Einstein

La cadena National Geographic estrena avui Genius, la seva primera sèrie de ficció. En la temporada de debut, se centrarà a explicar la biografia d’ Albert Einstein en 10 episodis. Aquesta producció, creada per Fox i Imagine Television, es basa en el llibre de Walter Isaacson Einstein: su vida y su universo i detalla com un jove d’orígens humils va arribar a ser un físic reconegut mundialment.

A més de tenir com a productors Brian Grazer i Ron Howard ( Una ment prodigiosa, Apol·lo 13 ), Genius compta amb un repartiment estel·lar: està protagonitzada per Geoffrey Rush ( Shine, El discurs del rei) en el paper d’Einstein, i compta amb altres intèrprets com Emily Watson ( Trencant les onades) o T.R. Knight.

National Geographic ja ha anunciat la renovació de Genius, amb la intenció que cada temporada es dediqui a narrar la biografia d’alguna figura històrica que va canviar el món amb la seva capacitat intel·lectual. No obstant, la cadena nord-americana no revelarà en quin personatge se centra la segona entrega fins que no s’hagi emès l’episodi final de la primera temporada.