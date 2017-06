Netflix renova 'Unbreakable Kimmy Schmidt' per a una quarta temporada

Les estrambòtiques aventures de Kimmy Schmidt, una jove que va estar segrestada durant 15 anys en un búnquer, tindran continuïtat. Netflix ha decidit renovar la comèdia ' Unbreakable Kimmy Schmidt', creada per Tina Fey i Robert Carlock, per a una quarta temporada, menys d'un mes després d'estrenar la tercera.

La 'sitcom' se centra en la Kimmy, interpretada per Ellie Kemper, una noia de 29 anys que intenta reprendre la seva vida després de ser rescatada d'un culte que la ha mantingut durant 15 anys tancada en un búnquer al costat de tres dones més. Per començar de nou, es trasllada a Nova York, on acabarà treballant per a una dona rica de Manhattan ( Jane Krakowski) i compartint pis amb el Titus ( Tituss Burgess), un melodramàtic aspirant a actor que no troba l'èxit.

Tot i que al principi la sèrie havia estat pensada per al canal NBC, després de ser rebutjada per la cadena va ser rescatada per Netflix. Des de la seva estrena, ha rebut diverses nominacions als principals premis televisius, entre els quals, l' Emmy a la millor comèdia. El 2016, Krakowski va rebre l'Emmy a la millor actriu secundària pel paper de Jacqueline Voorhees.