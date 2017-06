Netflix cancel·la 'Sense8'

' Sense8', la sèrie de ciència-ficció sobre vuit personatges connectats mentalment, no continuarà. Ho ha confirmat Cindy Holland, vicepresidenta de Netflix, plataforma on es pot veure la ficció. En el comunicat, la responsable de ficció original no dona els motius pels quals s'ha pres la decisió, però es mostra satisfeta amb la sèrie. "És tot el que nosaltres i els fans podíem somniar: atrevida, emocional, trencadora i inoblidable", ha assegurat. Aquest mes de maig Netflix havia estrenat la segona temporada, que tenia deu episodis, dos menys que la primera.

Creada per les germanes Lana i Lilly Wachowski i per Michael Straczynski, la sèrie, que va debutar el 2015, tenia entre els seus protagonistes el valencià Miguel Ángel Silvestre. En el moment de l'estrena de la segona temporada es va anunciar que Aml Ameen , un dels protagonistes, seria substituït per Toby Onwumere a causa de la mala relació del primer amb Lana Wachowski.

Aquesta és la segona cancel·lació recent de Netflix, que a finals de maig decidia no continuar amb 'The get down', la seva gran aposta de la temporada.