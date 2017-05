Netflix comparteix el primer tràiler de 'The defenders'

Tot i que no arribarà fins l'agost, avui Netflix ha llançat el primer tràiler de 'The defenders', la sèrie que reuneix el seu pòquer de superherois: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist. Els quatre s'uneixen amb un sol objectiu: salvar la ciutat de Nova York i, en especial, el barri de Hell's Kitchen.

En el tràiler, que té com a banda sonora una versió de Come as you are de Nirvana, mostra com els quatre personatges entren en contacte i acaben associant-se. The Defenders és la cinquena incursió de la plataforma en l'univers Marvel, l'editorial nord-americana de còmics. Anteriorment va estrenar quatre sèries, cadascuna protagonitzada per un dels superherois que ara formen part de la nova ficció.