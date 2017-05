Netflix confirma la segona temporada de ‘Por 13 razones’

Després de setmanes d’especulacions, la plataforma de streaming Netflix va anunciar aquest diumenge que Por 13 razones, la sèrie centrada en les conseqüències del bullying en un institut, tindrà segona temporada. Netflix ho va confirmar a través de la xarxes socials, en les quals va penjar un vídeo amb imatges de la sèrie acompanyades del missatge “La història no ha acabat”.

Por 13 razones es basa en la novel·la per a adolescents del mateix títol escrita per Jay Asher i narra la història de Clay Jensen, un noi que rep una caixa amb 13 cassets en què Hannah Baker, una companya de classe, explica els motius pels quals s’ha suïcidat.La segona temporada, com la primera, tindrà 13 episodis i, segons va explicar el guionista Brian Yorkey, Hannah Baker hi tornarà a aparèixer, malgrat que el personatge estigui mort des de l’inici de la ficció.

Des de la seva estrena, la sèrie ha rebut crítiques d’algunes associacions que consideren que la sèrie pot fomentar actituds suïcides entre joves que s’hi puguin veure reflectits. Neftlix va respondre a les crítiques afegint més missatges d’alerta a l’inici dels capítols.