Netflix esprem els seus superherois

La unió fa la força, diu la frase popular. Seguint aquesta premissa, Netflix ha decidit fer un còctel de superpoders ajuntant en una única sèrie els quatre justiciers -Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist- que ja comptaven amb una ficció pròpia a la plataforma. Amb The defenders, que s’estrena aquest divendres, el servei de streaming s’aventura amb un crossover que explica l’associació del seu pòquer de superherois Marvel per salvar Nova York d’una secta que amenaça de destruir la ciutat.

Els membres d’aquest grup, que hauran d’adaptar-se els uns als altres per treballar plegats, són una detectiu sorruda de força sobrehumana, un fugitiu de pell impenetrable, un home cec amb la resta de sentits ultrapotenciats i un noi amb un puny d’acer.

Quatre universos en un

Fer un crossover és una aposta arriscada i té el perill de ser vist com l’enèsima estirada de xiclet de les històries de superherois que monopolitzen la televisió i el cinema. Tot i així, Jeph Loeb, director de l’àrea de televisió de Marvel, assegura que el projecte formava part dels seus plans des que es van associar amb Netlix. “Vam començar i ens vam comprometre amb les quatre sèries de televisió. La idea era, un cop completades, posar tots els personatges junts, fer-los interaccionar i lluitar contra un problema comú”, explica. Loeb assegura que “ The defenders és el projecte més ambiciós de la televisió fins ara” per la complexitat de compaginar quatre universos diferents en un.

Per a Marco Ramírez, showrunner de la ficció, el més important era aprofitar i potenciar els elements distintius de cada una de les sèries individuals per després “jugar amb aquesta barreja”. Assegura que part de la diversió del projecte ha sigut buscar el punt d’humor a les històries i construir una ficció que vol ser més lleugera que les seves quatre predecessores. Per a l’equip creatiu era important respectar aquest element, però també mostrar “què és l’heroisme per a quatre persones que tenen perspectives molt diferents”, explica Loeb.

Tot i els tocs de distensió, els quatre protagonistes segueixen sent “llops solitaris” que carreguen motxilles plenes de traumes. Segons explica Loeb, “cada una de les sèries individuals va acabar en un moment definitori, amb els personatges en un punt crític de la seva vida”. The defenders agafa aquest punt de partida per explicar la unió, a contracor, dels quatre herois.

Enemiga poderosa

Més enllà d’esbrinar si l’amalgama de superherois funciona, un dels atractius de The defenders és veure Sigourney Weaver en el paper de l’Alexandra, l’antagonista de la sèrie. “Volíem que els quatre personatges s’enfrontessin amb una persona realment poderosa”, assegura Ramírez. Per això van recórrer a aquesta actriu, musa de la ciència-ficció dels 80 gràcies a Alien, que defineix el seu paper com el d’una dona “molt segura, intel·ligent i persuasiva”. Weaver explica que quan va començar a treballar en el personatge es va inspirar en persones reals de Nova York, grans magnats que es dediquen a donar suport a causes benèfiques amb diners obtinguts mitjançant negocis poc transparents.

Per a Ramírez, l’Alexandra és un personatge tan fascinant o més que el grup de superherois, “una supervivent i una estratega”. La participació de Weaver en la sèrie va ser rebuda amb emoció pels guionistes però també pels seus companys de repartiment. “És una icona, no només del gènere, sinó també per a dones que aspiren a grans papers”, explica Krysten Ritter, que interpreta Jessica Jones.

Un dels motius pels quals l’actriu d’ Avatar va acceptar participar en la sèrie va ser rodar a Nova York, la ciutat on va néixer i el teló de fons d’aquesta aventura èpica. Mentre que a les sèries individuals Jessica Jones i Daredevil es movien per Hell’s Kitchen, Luke Cage per Harlem i Iron Fist pel Midtown de Manhattan, The defenders opta per donar una visió més global de la ciutat fins al punt de convertir-la en un personatge més. “Sempre vam dir que Nova York era el cinquè defender i que la ciutat jugava un paper molt important. Al final es tracta d’una batalla per salvar Nova York”, explica Loeb.

Alternatives a Marvel

Vist el suc que Netflix ha tret de les històries de Marvel, sembla evident que la plataforma haurà de buscar alternatives als seus superherois ara que Disney -propietària de l’editorial- ha anunciat que llançarà el seu propi servei de streaming el 2019. Com a part de l’estratègia per contrarestar aquest cop, Netflix ha comprat l’editorial de còmics Millarworld, fundada per Mark Millar, creador d’històries com Kick-Ass i Kingsman. La compra li permetrà desenvolupar nous projectes vinculats al món de la fantasia, a més a més d’utilitzar els personatges de l’editorial.