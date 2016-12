Netflix obre la porta a l’univers màgic de ‘Trollhunters’

Els trols no són sempre éssers repugnats disposats a acabar amb l’existència humana. El cineasta Guillermo del Toro s’ha apropiat d’aquesta figura mitològica i l’ha transformat en una sèrie de personatges divertits, curiosos i amables. Ells mouen els fils de Trollhunters, una aventura èpica d’animació en què trols i humans lluiten colze a colze contra els malvats. Produïda per Dreamworks i Netflix, la sèrie consta de 26 episodis i s’estrena avui a la plataforma de vídeo en streaming.

“Volia crear una ficció que tingués molta mitologia al darrere. Alhora, m’interessava que estigués encapçalada per joves normals, és a dir, nois amb ferros a les dents que van a classes de teatre”, explica el cineasta, que s’ha inspirat en un llibre homònim escrit per ell mateix i per Daniel Kraus. El protagonista de Trollhunters és Jim Lake, un adolescent de 15 anys que topa amb un amulet misteriós i descobreix una civilització secreta poblada per trols. L’objecte místic el transformarà en el protector dels trols i l’obligarà a lluitar contra poderosos enemics que busquen venjança. Acompanyat de dos amics, en Jim s’endinsarà en un món de fantasia ple de criatures màgiques.

L’èpica i les heroïcitats configuren el motor principal de la sèrie, però Del Toro ha volgut anar més enllà d’una simple història d’acció. “Al llarg dels 26 episodis, l’espectador podrà aprofundir en els personatges i les seves relacions”, afirma una de les productores executives de Trollhunters, Christina Steinberg, que subratlla la importància de “crear humor, emocions i vincles reals entre els personatges perquè el públic s’hi senti identificat”.

Una aventura amb 120 escenaris

Abans que el projecte de Trollhunters tirés endavant, l’animador Rodrigo Blaas i Guillermo del Toro van destinar tres anys a construir l’univers i els personatges que hi apareixerien. En un principi, la producció estava pensada com una pel·lícula, però més tard van decidir convertir-la en una sèrie. “La televisió et permet tenir més llibertat a l’hora d’explicar històries i d’adreçar-te al públic”, diu Blaas, que ha utilitzat animació en tres dimensions per donar forma a la ficció. Amb una setantena de personatges i més de 120 escenaris, Trollhunters juga amb alguns elements clàssics de la literatura fantàstica, com la idea que els trols viuen sota els ponts i els gnoms són rosegadors menyspreables.

Trollhunters sorgeix arran d’un acord entre Dreamworks i Netflix per produir ficcions de forma conjunta. Aquesta col·laboració suposarà la incorporació de més de 300 hores de nova programació al catàleg de la plataforma de vídeo en streaming.

‘Sense8’ torna amb un capítol especial

La segona temporada de Sense8 no s’estrenarà fins al maig de l’any vinent, però els seguidors de la sèrie tenen l’oportunitat de retrobar-se amb els personatges aquest Nadal. Netflix incorpora a partir d’avui al seu catàleg un capítol especial de dues hores que permetrà als fans de Sense8 fer més curta l’espera.

Aquesta entrega reprendrà la història creada per les germanes Wachowski, que girava al voltant d’un grup de persones connectades mentalment entre elles. En aquest capítol, els protagonistes aprendran secrets més obscurs de si mateixos i dels altres mentre intenten fugir de Mister Whispers, que vol capturar-los. També se seguiran esforçant per establir vincles mentals entre ells i, alhora, per diferenciar-se de la resta.