Netflix produirà aquest any la seva segona sèrie espanyola

Després de l’estrena de Las chicas del cable, Netflix té previst continuar invertint en sèries espanyoles. Segons Expansión, la plataforma de televisió en streaming vol produir, abans que acabi l’any, una segona ficció original. Erik Barmack, vicepresident internacional de contingut original de Netflix, ha manifestat que la companyia té un compromís a llarg termini amb la producció a Espanya i no ha tancat la porta a ampliar l’àmbit d’interès als documentals.

En aquest sentit, Barmack ha anunciat que aquest any la plataforma afegirà al seu catàleg sis noves sèries originals europees i que, almenys una, serà espanyola, tot i que no n’ha desvelat cap detall. De moment, sí que ha confirmat una segona temporada de vuit capítols de Las chicas del cable. Netflix destinarà aquest any 6.000 milions de dòlars a l’adquisició i producció de contingut original. A més, assegura que no entra en els seus plans lluitar per drets de retransmissions esportives.