Netflix bat un rècord històric de nous subscriptors

Netflix ha tancat el 2016 amb xifres positives. La plataforma de vídeos en 'streaming' i productora de continguts va ingressar l'any passat 2.480 milions de dòlars i ha aconseguit superar les seves pròpies estimacions de creixement de subscriptors. El 2016 Netflix ha obtingut 7,05 milions de nous subscriptors, dos milions més dels que tenia previstos. Aquesta xifra suposa el guany trimestral més gran en la història de la companyia. En total Netflix compta amb 93,8 milions d'abonats arreu del món.

L'expansió internacional de la plataforma, que està disponible en 190 països, i els continguts originals generats l'any passat han ajudat a impulsar el creixement de Netflix. Al llarg del 2016 la companyia va estrenar ficcions com 'Stranger things', 'The crown' i 'Jessica Jones', com també noves temporades d'èxits com 'House of cards', 'Orange is the new black' i 'Narcos'.