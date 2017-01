Netflix recrea les desgràcies tragicòmiques dels orfes Baudelaire

Lemony Snicket es pren al peu de la lletra la dita que afirma que qui avisa no és traïdor. Interpretat per Patrick Warburton, Snicket és el narrador d'' Una serie de catastróficas desdichas'. Cada capítol de la producció de Netflix, que s’estrena avui arreu del món, arrenca amb una advertència clara i recurrent: “Em sap greu dir-vos que l’entreteniment que veureu a continuació és extremadament desagradable”, sentencia Snicket amb solemnitat a l’inici de cada entrega. L’avís no és exagerat ni irònic, ja que la ficció relata les desgràcies de tres orfes encadenats a la mala sort. Malgrat tot, Una serie de catastróficas desdichas s’adreça al públic familiar amb ganes de passar-ho bé.

Dirigida per Barry Sonnenfeld, la producció és l’adaptació televisiva de les novel·les homònimes escrites per Lemony Snicket (pseudònim de Daniel Handler), que van convertir-se en un fenomen de la literatura adolescent a principis d'aquest segle. La sèrie recrea un món gòtic semifantàstic amb estàtues que prenen vida, grans mansions plenes de rèptils inofensius, màquines d’escriure i laberints canviants. En aquest escenari, els germans Baudelaire es queden orfes sobtadament. A partir d’aleshores el destí de la Violet ( Malina Weissman), una inventora de 14 anys, el Klaus ( Louis Hynes), un lector de 12, i la Sunny ( Presley Smith), un nadó aficionat a mossegar coses, canvia de dalt a baix. Els tres protagonistes van a parar a mans del comte Olaf, un malvat parent llunyà interpretat per Neil Patrick Harris (l’actor que encarna el Barney a la sèrie ' How I met your mother'). Al llarg de vuit episodis d’uns 50 minuts, els orfes Baudelaire intentaran escapar-se de les mans vils del comte Olaf, que els esclavitza i els vol prendre l’herència sense cap mena d’escrúpol. En paral·lel, els protagonistes lluitaran per descobrir qui s’amaga darrere de la mort dels seus pares.

La història s’articula al voltant d’un conjunt de personatges extravagants que retraten els defectes més irritants de les persones. Entre ells hi ha una jutge que viu als núvols encarnada per Joan Cusack i un banquer egòlatra i covard interpretat per K. Todd Freeman. En contra del que podria semblar, ells i altres personatges es dediquen a posar bastons a les rodes als orfes Baudelaire i a afavorir els objectius foscos del comte Olaf i els seus sequaços. Totes aquestes misèries es desenvolupen en una forma radical de dramèdia. La sèrie oscil·la entre l’horror, el drama, l’humor i el ridícul seguint la veu narrativa de Snicket com a fil conductor. L’escriptor relata les aventures dels Baudelaire com si formessin part d’un conte que mai acaba bé. Amb tot, rere la pàtina surrealista de la ficció Snicket llança missatges contundents sobre la fragilitat i la imperfecció dels adults, com també sobre la seva incapacitat (portada a l’extrem) d’escoltar els nens. Ho fa amb moments inquietants com quan el comte Olaf maquina un pla per casar-se amb la Violet tot i que ella s’hi oposa. L’home contreu matrimoni amb la noia i confessa a nombrosos testimonis que ho ha fet contra la seva voluntat. Davant de l’anunci maquiavèl·lic, els assistents al casament s’horroritzen durant uns minuts i després es llancen a endrapar els canapès de la cerimònia.